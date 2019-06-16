Тяжелым остается состояние российского продюссера Бари Алибасова, который попал в реанимацию с циркулярным ожогом после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

"Пока все еще в токсикологической реанимации, состоянии тяжелое, вечером температура была 36,6, утром - 36,8", - рассказал сотрудник больницы.

Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.

Как сообщалось, после выхода из комы Бари Алибасов не помнит какой сейчас год и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни.

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