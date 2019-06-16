В штате Бихар на северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары, которая сохраняется в регионе на протяжении уже более месяца. Кроме того, как пишет газета Times of India, еще более 30 человек были госпитализированы.

Отмечается, что наибольшее число погибших (25 человек) приходится на округ Аурангабад, еще четверо стали жертвами непогоды в округе Навада и Гайя.

В течение последних нескольких недель в Индии наблюдается нетипичная для этого сезона жара.

Так, температура воздуха прогревается почти до 50 градусов выше ноля.

Ранее мы со ссылкой на синоптиков рассказывали, что в Киеве сегодня будет жарко и без осадков, но облачно.

Также мы цитировали Ульяну Супрун, которая дала советы, как украинцам выжить в условиях невероятной жары.