Под Львовом насмерть сбили мужчину, который ночью менял колесо
В райцентре Броды Львовской области водитель грузового автомобиля погиб в результате наезда легковой иномарки.
Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Отмечается, что происшествие произошло сегодня, 16 июня, около 00:50 на ул. Богуна в городе Броды.
28-летний водитель автомобиля BMW, житель Ровенской области, совершил наезд на водителя грузового автомобиля MAN, 35-летнего жителя Радеховского района Львовщины, который заменял колесо в своем автомобиле.
В результате ДТП водитель автомобиля MAN погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля BMW после оказания медицинской помощи в госпитализации не нуждались.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает полиция.
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