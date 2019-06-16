В райцентре Броды Львовской области водитель грузового автомобиля погиб в результате наезда легковой иномарки.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что происшествие произошло сегодня, 16 июня, около 00:50 на ул. Богуна в городе Броды.

28-летний водитель автомобиля BMW, житель Ровенской области, совершил наезд на водителя грузового автомобиля MAN, 35-летнего жителя Радеховского района Львовщины, который заменял колесо в своем автомобиле.

В результате ДТП водитель автомобиля MAN погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля BMW после оказания медицинской помощи в госпитализации не нуждались.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает полиция.

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