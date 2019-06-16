В Киеве сегодня, 16 июня, из-за проведения концерта на НСК "Олимпийский" могут ограничить вход на три станции метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба подземки.

"В связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания концерта, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

В пресс-службе метрополитена объяснили, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, что сегодня в Киеве выступает легендарная американская рок-группа KISS.

Ранее "Страна" рассказывала, как 10 июня львовские шахтеры перекрыли трассы на Польшу и грозились атаковать дом Гройсмана.

Также отметим, что в столичном метро установят системы автоматического распознавания чрезвычайных ситуаций.