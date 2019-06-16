Во время пробежки в горах Крыма погиб спортсмен из Мурманска, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что происшествие случилось после утренней пробежки на базу в Алуште, когда не вернулся один из спортсменов. Позже молодой человек 2001 года рождения был найден без признаков жизни.

Местные спасатели сообщили, что ведут расследование по данному факту.

В поисках спортсмена из Мурманска были задействованы волонтеры, спасатели, кинологи и водолазы.

Другие подробности инцидента на момент публикации заметки не раскрываются.

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