В крымских горах погиб молодой спортсмен из России
Во время пробежки в горах Крыма погиб спортсмен из Мурманска, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что происшествие случилось после утренней пробежки на базу в Алуште, когда не вернулся один из спортсменов. Позже молодой человек 2001 года рождения был найден без признаков жизни.
Местные спасатели сообщили, что ведут расследование по данному факту.
В поисках спортсмена из Мурманска были задействованы волонтеры, спасатели, кинологи и водолазы.
Другие подробности инцидента на момент публикации заметки не раскрываются.
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