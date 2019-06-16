Украина предложила Молдове наладить импорт газа из ЕС через украинскую ГТС, без участия "Газпрома". Об этом говорится в сообщении на сайте "Укртрансгаза".

Сейчас Кишинев импортирует российский газ через территорию Украины. Действие этого контракта истекает в конце года.

В связи с этим компания "Укртрансгаз" предложила Молдове использовать возможности украинской газотранспортной системы (ГТС) и импортировать газ из Евросоюза через нее, чтобы российский "Газпром" в этой схеме не участвовал.

Соответствующее предложение, по информации пресс-службы, было направлено Молдове еще весной. Известно о нем стало только 14 июня. В Кишиневе эту информацию пока никак не комментировали.

Подобная инициатива, отметили в украинской компании, появилась "в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния - Молдавия" (речь идет об альтернативном газопроводе для соединения с газотранспортной сетью Румынии, который Молдавия строит при поддержке ЕС, - Прим. Ред.). Это, как уверены в "Укртрансгазе", "ставит молдавскую сторону в зависимость от очередных переговоров с "Газпромом".

Чтобы минимизировать "потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из России, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям", Киев заявил о готовности помочь Молдове импортировать газ через украинскую ГТС, отмечается в сообщении.

Ранее "Укртрансгаз" предупредил, что работа украинской ГТС под угрозой из-за дефицита средств.

Еще отметим, что Нафтогаз на 7% снизил июньскую цену на газ для населения.