Великобритания намерена усилить защиту своих судов, после того как два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. Для этого Королевский военно-морской флот отправит 100 спецназовцев в район Персидского залива.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Как пишет газета, на британской военно-морской базе в Бахрейне, открытой в 2018 году, сформируют подразделение сил быстрого реагирования. В его состав войдут морские пехотинцы из 42-го десантного отряда, базирующегося возле Плимута.

Они будут выходить в море на кораблях, патрулирующих Персидский залив, и защищать британские военные и торговые суда от противокорабельных ракет, мин и нападения малых судов.

Ранее сообщалось, что авианосец США плывет в Иран.

Напомним, в минувшее воскресенье вблизи территориальных вод ОАЭ атакам подверглись четыре судна, включая танкеры самих ОАЭ, Норвегии и Саудовской Аравии.