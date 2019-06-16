Друг Порошенко олигарх Владимир Плахотнюк, фактический многолетний хозяин Молдовы, вместе с людьми из своего окружения спешно покинул страну после визита в его партийный офис поста США Дерека Хогана. Об этом пишет Коммерсант.

"Дипломат 15 минут провел наедине с господином Плахотнюком. О содержании встречи ничего не сообщалось, но, судя по заявлениям Владимира Чеботаря и Павла Филипа, олигарху было сделано предложение, от которого он не смог отказаться", - говорится в сообщении.

После этого молдавские СМИ стали сообщать о внезапно слетевшихся в кишиневский аэропорт частных бизнес-джетах.

А в это время президент Игорь Додон сразу объявил о победе. "Правительство, которое ушло в отставку, признало поражение. Фактически Демпартия и Владимир Плахотнюк признали поражение. Это важное символическое решение", - заявил Додон.

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