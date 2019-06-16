США все чаще совершает попытки кибератак на российские энергосистемы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что попытки атак совершаются с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.

В настоящее время стратегия взятия под контроль российских электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.

Подобные кибератаки, по данным издания, проводятся еще с 2012 года, но в последнее время они стали более активными и агрессивными.

Дональд Трамп в Twitter опроверг публикацию The New York Times, назвав ее ложью и изменой.

"Это виртуальный акт измены со стороны некогда великой газеты, столь отчаянно нуждающейся в публикации любой истории, даже если она вредна для нашей страны. Кроме того, это неправда. Наши коррумпированные СМИ готовы на все. Они сделают или скажут что угодно, не думая о последствиях! Они настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!" - отметил президент США.

Ранее "Страна" рассказывала, что Трамп лично одобрил кибератаку против российской фабрики интернет-троллей.

Еще мы писали, что в конце прошлого года Сбербанк России заявил о мощных кибератаках из космоса.