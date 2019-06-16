New York Times сообщила, что США усилили кибератаки на российские энергосистемы. Трамп все опроверг
США все чаще совершает попытки кибератак на российские энергосистемы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что попытки атак совершаются с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
В настоящее время стратегия взятия под контроль российских электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.
Подобные кибератаки, по данным издания, проводятся еще с 2012 года, но в последнее время они стали более активными и агрессивными.
Дональд Трамп в Twitter опроверг публикацию The New York Times, назвав ее ложью и изменой.
"Это виртуальный акт измены со стороны некогда великой газеты, столь отчаянно нуждающейся в публикации любой истории, даже если она вредна для нашей страны. Кроме того, это неправда. Наши коррумпированные СМИ готовы на все. Они сделают или скажут что угодно, не думая о последствиях! Они настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!" - отметил президент США.
Ранее "Страна" рассказывала, что Трамп лично одобрил кибератаку против российской фабрики интернет-троллей.
Еще мы писали, что в конце прошлого года Сбербанк России заявил о мощных кибератаках из космоса.