При въезде жителей аннексированного Крыма на материковую Украину в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будут проводить мониторинг целей поездок. Об этом рассказал первый заместитель главы МинВОТ Юсуф Куркчи, передает "Радио свобода".

"Это позволит более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции", - сказал он.

По словам чиновника, его ведомство при предварительным мониторингам установило, что основная часть крымчан обращается по решению проблем документирования, другая - за получением медицинских услуг, и определенная категория людей связана с обучением.

Чиновник отметил, что "очень мало людей пересекает админграницу, чтобы поехать на отдых или по другим делам".

По информации министерства, подобный мониторинг уже проводили в прошлом году.

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