В результате аварии двух машин погибли четыре человека, и еще четверо получили травмы, в том числе двое детей шести и 11 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в области.

ДТП случилось в Винницкой области вблизи села Буды, в результате столкновения двух легковых автомобилей Audi и Volkswagen погибли четыре человека, и еще четверо - травмированы, двое из которых дети 2008 и 2013 годов рождения.

Также сообщается, что на месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Винницкой области.

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