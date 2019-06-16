В полиции Закарпатья рассказали подробности страшной аварии, которая произошла на улице Славянской в Ужгороде с участием Porsche Cayenne и Ford Focus.

ДТП случилось вчера, 15 июня, примерно в 19:15 в Ужгороде по улице Славянской. Установлено, что 21-летняя жительница Свалявы, находясь за рулем авто Porsche Cayenne, не справилась с управлением выехала на встречную полосу, где столкнулась с Ford Focus под управлением 32-летнего ужгородца.

В результате аварии госпитализировали трех человек: виновницу ДТП, ее ровесницу - жительницу с. Сторожница, которая находилась на пассажирском сидении, а также водителя Ford Focus, состояние которого оценивается как крайне тяжелое.

По данному факту начато расследование по статье 286 УК (нарушение правила безопасности дорожного движения с пострадавшими). В ходе следствия, следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта установят все обстоятельства аварии.

Кроме того, девушку задержали. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении и избрании меры пресечения. По делу продолжается досудебное следствие.

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