В Николаеве водитель прекратил драку, сбив на авто одного из участников. Об этом сообщают пользователи в Instagram, передают "Новости N".

Отмечается, что драка произошла в парковочном кармане возле одного из магазинов напротив строительного рынка на ул. Космонавтов.

На видео видно, как мужчина жестоко избивает ногами лежащего на асфальте. Неожиданно на агрессивного мужчину наезжает автомобиль и сбивает его с ног. Из машины выходят двое крепких мужчин, после чего драчун скрывается от них во дворах.

Чем закончился инцидент - неизвестно, но пользователи в комментариях осуждают автора видео, который не предпринял мер, чтобы прекратить драку.

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