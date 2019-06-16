В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 15-16 июня 24 раза нарушили режим прекращения огня, ранен один военный.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-центра ООС.

Боевики обстреливали позиции ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; а также - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Лебединского, окрестности Авдеевки, Новотроицкого, Красногоровки, Водяного, Верхнеторецкого, возле Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ВСУ были обстреляны восемь раз: в Станице Луганской, Новолуганском, в окрестностях Крымского, возле Зайцево, Травневого.

За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет.

По данным разведки, 15 июня убит один боевик. Ранен один украинский военный.

Ранее сообщалось, что 14 июня па Донбассе один военный получил ранение, еще один получил боевую травму.

Также мы писали, что украинские военные открывали ответный огонь, не нарушав Минских соглашений.