Спасатели разобрали завалы. Появились подробности взрыва в центре Киева
Специалисты коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" разобрали завалы после взрыва в Шевченковском районе столицы, на улице Тургеневская. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Спасатели, разбирающие завалы, сообщили, что пострадавших в результате взрыва нет.
"Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены 3 гаража, пока не установили", - заявил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.
По словам Ткачука, частями разрушенных гаражей повреждена газовая труба.
"Часть дома на Тургеневской, 16 пока отключили от газоснабжения. Повреждения ликвидируют", - подытожили в КГГА.
Позже информация об отсутствии жертв и пострадавших от взрыва в гараже появилась на официальном сайте ГСЧС.
Отметили, что в результате взрыва повреждена газовая труба и выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в рядом стоящем здании.
Напомним, взрыв произошел поздно вечером в одном из семи кирпичных гаражей во дворе трехэтажного дома на ул. Тургеневской, 16. В результате полностью разрушены три гаража.