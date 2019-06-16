Специалисты коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" разобрали завалы после взрыва в Шевченковском районе столицы, на улице Тургеневская. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Спасатели, разбирающие завалы, сообщили, что пострадавших в результате взрыва нет.

"Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены 3 гаража, пока не установили", - заявил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

По словам Ткачука, частями разрушенных гаражей повреждена газовая труба.

"Часть дома на Тургеневской, 16 пока отключили от газоснабжения. Повреждения ликвидируют", - подытожили в КГГА.

Позже информация об отсутствии жертв и пострадавших от взрыва в гараже появилась на официальном сайте ГСЧС.

Отметили, что в результате взрыва повреждена газовая труба и выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в рядом стоящем здании.

Напомним, взрыв произошел поздно вечером в одном из семи кирпичных гаражей во дворе трехэтажного дома на ул. Тургеневской, 16. В результате полностью разрушены три гаража.