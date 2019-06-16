15 июня в Воронежской области России на трассе Воронеж – Луганск произошло ДТП, жертвами которого стали восемь человек. Об этом сообщает МВД РФ в области.

Известно, что было лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen Transporter и Ford Focus.

По предварительным данным, водитель Ford, едущий в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

Фото: 36.мвд.рф

Сначала погибших было семеро, позже еще один пострадавший умер в больнице.

Выжила только 10-летняя девочка.

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