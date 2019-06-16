В жутком ДТП в России из девяти человек выжила только маленькая девочка. Фото
15 июня в Воронежской области России на трассе Воронеж – Луганск произошло ДТП, жертвами которого стали восемь человек. Об этом сообщает МВД РФ в области.
Известно, что было лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen Transporter и Ford Focus.
По предварительным данным, водитель Ford, едущий в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.
Фото: 36.мвд.рф
Сначала погибших было семеро, позже еще один пострадавший умер в больнице.
Выжила только 10-летняя девочка.
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