На информационных страницах участников в пятницу, 14 июня, размещены результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку, литературе, математике и физике. Об этом информирует пресс-служба Украинского центра качества образования.

Абитуриентам предлагают загрузить карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам. В случае возникновения сомнений в правильности установки результата, участник внешнего независимого оценивания может подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования.

Апелляционные заявления по результатам ВНО можно подавать в течение пяти календарных дней со дня официального объявления результатов внешнего независимого оценивания по определенному учебному предмету, учитывая день объявления.

Напомним, информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 25 июня 2019 года.

Дополнительная сессия для тех, кто по уважительным причинам не успел пройти ВНО, состоится в период с 26 июня по 12 июля по отдельно утвержденному графику.

Как ранее сообщала "Страна", в МОН определили пороговые баллы тестов внешнего независимого оценивания.

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