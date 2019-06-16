В воскресенье, 16 июня, в Киеве будет по-прежнему жаркая погода. Но днем на небе появятся облака.

Согласно прогнозу синоптиков из Укргидромета, осадков в этот день не ожидается.

Днем температура воздуха будет держаться на уровне жарких +30…+32 градусов. А ночью в столице будет прохладнее. Столбик термометра опустится до +18…+20°C.

Фото: meteo.ua

Как рассказывает sinoptik.ua, 16 июня почитается память мученика Лукиана. В народе этот день называли Лука Ветреник. Наши предки в этот день боялись северо-восточного ветра, который будто бы приносит с собой беспрерывные дожди, вредные при наливании ржи.

Также внимательно следили за направлением ветра, если он дул с северной стороны, считали, что день будет ясный.

Ранее "Страна" рассказывала, что жара остается главным ньюсмейкером в Украине в ближайшие дни.

Также мы писали, что в субботу в некоторых регионах Украины пройдет долгожданный дождь.