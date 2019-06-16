В центре Киеве во дворе дома по улице Тургеневской прогремел мощный взрыв, передает dtp.kiev.ua.

В результате мощного взрыва поднялись тучи пыли и вылетели окна в соседних домах. Открытых очагов пламени не наблюдается. Очевидцы говорят о сильном и мощном взрыве, который был слышен в центре украинской столицы.

На месте чрезвычайного происшествия работают спасатели и скорая помощь, по месту прибыли охранные компании, потому что в расположенных рядом офисах сработала сигнализация.

Причина взрыва и число пострадавших неизвестны, но районе взрыва чувствуется сильный запах газа.

Сам взрыв прогремел на перекрестке улиц Бульварно-Кудрявской и Турнегевской в Шевченковском районе столицы. Точное место взрыва устанавливается.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе взрыв газа под асфальтом подбросил машину в небо, а также о том, что под Днепром взрывом до основания разрушен частный дом и повреждены еще три.