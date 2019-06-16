Ведущий программы "Мир наизнанку", знаменитый телепутешественник Дмитрий Комаров женился на партнерше по "Танцам со звездами", "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, выложив фотографию с собственной свадьбы.

На единственном обнародованном кадре он держит свою любимую на руках.

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно настало. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов. Мы счастливы", - сообщил Комаров.

Фото: komarovmir/Instagram

Невеста Комарова также опубликовала совместное фото со своим супругом и поделилась радостью с подписчиками.

"Я самая счастливая на свете!!! Благодаря тебе, мой любимый муж", – написала она.

Фото: aakucherenko/Instagram

Напомним, во время участия в проекте "Танцы со звездами" поклонники часто приписывали Дмитрию и Александре роман. Готовясь к прямым эфирам, они много времени проводили вместе. Ежедневно пара посвящала по 4-5 часов репетициям совместных номеров, и сам Дмитрий признавался, что видится с партнершей больше, чем с родными.

Также интересно, что в конкурсе "Мисс Украина" именно Александра Кучеренко не смогла назвать имя премьера Украины, отвечая на вопрос жюри.

Ранее "Страна" писала, как в день свадьбы Потап публично признался Насте Каменских в любви и пообещал красивых детей.

Также стало известно о том, что известный шоумен Александр Цекало женился в Беверли-Хиллз.