Телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал фото с невестой на руках и рассказал про свою тайную свадьбу
Ведущий программы "Мир наизнанку", знаменитый телепутешественник Дмитрий Комаров женился на партнерше по "Танцам со звездами", "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, выложив фотографию с собственной свадьбы.
На единственном обнародованном кадре он держит свою любимую на руках.
"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно настало. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов. Мы счастливы", - сообщил Комаров.
Фото: komarovmir/Instagram
Невеста Комарова также опубликовала совместное фото со своим супругом и поделилась радостью с подписчиками.
"Я самая счастливая на свете!!! Благодаря тебе, мой любимый муж", – написала она.
Фото: aakucherenko/Instagram
Напомним, во время участия в проекте "Танцы со звездами" поклонники часто приписывали Дмитрию и Александре роман. Готовясь к прямым эфирам, они много времени проводили вместе. Ежедневно пара посвящала по 4-5 часов репетициям совместных номеров, и сам Дмитрий признавался, что видится с партнершей больше, чем с родными.
Также интересно, что в конкурсе "Мисс Украина" именно Александра Кучеренко не смогла назвать имя премьера Украины, отвечая на вопрос жюри.
Ранее "Страна" писала, как в день свадьбы Потап публично признался Насте Каменских в любви и пообещал красивых детей.
Также стало известно о том, что известный шоумен Александр Цекало женился в Беверли-Хиллз.