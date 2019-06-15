Главный тренер юношеской сборной Украины по футболу U-20 Александр Петраков поделился впечатлениями от победы своих подопечных в финале чемпионата мира, проходившем в польском Лодзе. Об этом пишет "Спорт.UA".

"В первую очередь, хотел бы поздравить ребят, все тренерский штаб и, пусть это и громко сказано, весь украинский народ", - сказал Петраков, отметив, что команду активно поддерживали в Польше болельщики.

"Болельщики нас очень хорошо поддерживала. Мы играли, как будто дома. Они нас гнали вперед и помогали, огромное им спасибо за это", - рассказал главный тренер украинской сборной.

По слова Петракова, это был самый тяжелый матч в его жизни.

"Можно сказать, что для меня это был "матч жизни". Мы выиграли, всех с этим поздравляю", - подытожил Петраков.

Фото: ffu.ua

Напомним, "Страна" вела онлайн финального матча чемпионата мира, в котором футболисты юношеской сборной Украины (игроки в возрасте до 20 лет) победили в субботу своих сверстников из Южной Кореи (3:1).

Также стало известно, что юный украинец Андрей Лунин признан лучшим голкипером чемпионата мира U20 по футболу в Польше.