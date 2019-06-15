Сегодня, 15 июня, президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Мариуполь пробежал сквозь струи фонтана вместе со своими охранниками. Очевидцы сняли это на видео и опубликовали на YouTube-канале "Общественное ТВ Донбасса".

Судя по кадрам и улыбке президента перед тем, как он побежал через фонтан, решение освежиться жарким днем, могло быть спонтанным. Вслед за ним в струях воды, которые бьют из-под земли, оказались и другие горожане.

Как сообщают "Новости Донбасса", Зеленский пробежал через работающий фонтан после своего выступления на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков "ДНР".

Глава государства подошел к Драматическому театру, а после пробежки через фонтан сел в автомобиль и уехал.

Напомним, во время визита в Мариуполь Зеленский посетил металлургический комбинат им. Ильича, где состоялось подписание меморандума с Францией о начале строительства комплекса кислородного блока на ММКИ. Он также анонсировал инвестиционные проекты на Донбассе.

Также Зеленскому показали, как происходит подводное разминирование в Азовском море.

Впрочем, жара остается главным ньюсмейкером, поэтому купание в фонтанах остается чуть ли не главным спасением для жителей мегаполисов. Так, глава Минздрава Ульяна Супрун дала советы, как украинцам выжить в условиях невероятной жары. Нельзя пить алкоголь, потому что спиртное может вызвать сердечный приступ.