В Николаеве на праздновании дня рождения 5-летний ребенок получил ожоги после того, как аниматоры в качестве развлечения вылили ему на руки жидкий азот.

Об этом сообщают "Новости-N".

По словам дяди пострадавшего мальчика Сергея Иващенко, ребенок был на праздновании дня рождения, на который для развлечения детей пригласили аниматоров из агентства "Розовый слон". В их программе были предусмотрены "веселые опыты", демонстрирующие различные "чудеса", связанные с использованием химических веществ.

"Они вылили ребенку на руки жидкий азот. Он должен был испариться, но у моего племянника он не испарился. В результате - глубокие ожоги рук, а праздник для нас закончился поездкой в больницу и в полицию", - рассказал Сергей. По данному факту подано заявление в полицию. В праздничном агентстве, по словам Сергея, объяснили, что перед началом химического шоу якобы провели для детей инструктаж по технике безопасности.

Ребенок получил сильные ожоги обеих рук Фото: Новости-N

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