Почетный патриарх Филарет проигнорировал заявление ПЦУ о признаках раскола и разослал приглашения на "поместный собор" 20 июня.

Об этом сообщает Сerkvarium.

В распоряжении издания также появилась эксклюзивная копия приглашения, которые Филарет рассылает епископам ПЦУ.

"Приглашаю Вас принять участие в Поместном Соборе Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, который будет проходить в Свято-Владимирском патриаршем соборе города Киева 20 июня 2019 года в 11:00", - говорится в тексте приглашения. При этом приглашение датировано 14 июня.

Ранее ПЦУ заявили что "поместный собор", который почетный глава ПЦУ Филарет решил созвать для восстановления Киевского патриархата, является неуставным и будет иметь канонические и юридические последствия. В ПЦУ отмечают, что Филарет сам созвал объединительный собор и голосовал за его решение, поэтому то, что он через несколько месяцев передумал, не может служить причиной для его отмены.

Также мы писали, что Филарет заявил, что епископов при голосовании за главу ПЦУ могли подкупить.