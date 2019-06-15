Украинский защитник Олег Данченко перешел из донецкого "Шахтера" в российский "Рубин". Об этом сообщил официальный сайт казанского клуба.

Данченко подписал с "Рубином" контракт, который рассчитан на четыре года. Сумма трансфера не разглашается.

24-летний Данченко первую половину сезона 2018-2019 провел в "Шахтере", за который сыграл 12 матчей и забил 1 гол. Но в зимнее межсезонье на правах аренды украинец перешел в красноярский "Енисей". Арендное соглашение с ним было подписано до конца сезона 2018/2019.

Также отметим, что в сезоне 2017-2018 Данченко на правах аренды выступал за российский "Анжи".

Олег Данченко играл за "Шахтер" в первой половине сезона 2028-2019 Фото: shakhtar.com

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