Вратарь юношеской сборной Украины Андрей Лунин признан лучшим стражем ворот на чемпионате мира U-20 в Польше.

Лунин провел 6 матчей на турнире, пропустив лишь четвертьфинал с Колумбией. На тот момент Андрей вызывался в первую сборную на матчи отбора на Евро-2020.

В этих шести матчах вратарь мадридского "Реала" пропустил только четыре мяча, в том числе один в финале после спорного пенальти.

Помимо золотой медали первенства украинцу вручили и "Золотую перчатку" турнира.

Самым ценным игроком турнира признан нападающий "Валенсии" и Южной Кореи Ли Ка Ин. Он открыл счет в победном для нашей команды финальном матче. Всего на его счету на юношеском Чемпионате мира два гола и четыре голевых передачи.

Золотая бутса вручена норвежцу Эрлингу Холанду, забившему 9 мячей на чемпионате.

Как сообщала "Страна", итальянский футбольный клуб "Интер" открыл футбольную школу в Харькове.

В апреле в Киеве открылась академия португальской "Бенфики", а еще ранее, в октябре 2018 года Альваро Арбелоа открыл школу мадридского "Реала" в Тернополе.