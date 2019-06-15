Сегодня, 15 июня, во время рабочей поездки в Мариуполь президент Украины Владимир Зеленский ознакомился, как происходит подводное разминирование в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"На палубе судна "Капитан Чусов" глава государства посмотрел показательные занятия морских подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, саперов, водолазов подводного разминирования. Подразделения отработали обучение по задержанию судна-нарушителя с применением вертолета Нацгвардии, кораблей морской охраны", - говорится в сообщении.

Глава государства осмотрел катера ГосЧС и отряда морской охраны, ознакомился с образцами техники и формы одежды для подразделений морской охраны специального назначения.

Фото: president.gov.ua

Как сообщала "Страна", президент Владимир Зеленский подписал указ, определяющий состав делегации Украины для участия в слушаниях Международного трибунала ООН по морскому праву по спору между Украиной и Россией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Напомним, ранее в России не признали решение суда в Гааге по поводу Крыма. Речь шла о компенсации $159 млн в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму.

Также мы писали, что 25 мая трибунал обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. РФ должна доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.