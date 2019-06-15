Белый дом официально запретил дипломатическим учреждениям США в мире вывешивать флаги в поддержку ЛГБТ, однако дипучреждения выступили с протестом против этого решения.

Они стали размещать радужные символы... не на флагштоке, а в других местах. Об этом сообщает BBC.

Госдеп пока не выдал ни одного разрешения - известно о как минимум четырех запросах от посольств США в Израиле, Германии, Бразилии и Латвии. В то же время работники филиала посольства США в Тель-Авиве разукрасили в радужные цвета само здание в честь прайда, который прошел в стране 14 июня.

Посольство США в Тель-Авиве, Израиль Фото: посольство США в Иерусалиме

Один из дипломатов на условиях анонимности рассказал, что после запрета от Белого дома среди дипломатических миссий США началось "восстание". Дипмиссии США в Сеуле и индийском городе Ченнаи вывешивали флаги ЛГБ на своих фасадах вместо официальных флагштоков. Нарисовали радужный флаг и дипломаты посольства США в Осло. Однако такая идея не понравилась норвежском пастору Ян-Ааге Торпу, который отметил, что радужный флаг затмил звезды и полосы.

Работники американского посольства в столице Монголии Улан-Баторе разрисовали в флаг ЛГБТ перила, а посол США в Непале Рэнди Берри написал в Twitter, что он празднует месяц прайда, а также подтвердил "приверженность США к защите прав человека для всех".

Фото: Embassy of Israel

Фото: Embassy of Sweden US

Фото: Embassy of Ireland USA

Напомним, в Израиле вместо флагов ЛГБТ по ошибке развесили стяги Литвы.

Как сообщала "Страна", глава ПЦУ Епифаний заявил пранкеру, что церковь "будет работать" над признанием ЛГБТ, но "это долгий путь".

Ранее 80-летнего священника признали виновным в критике гомосексуализма в Греции.