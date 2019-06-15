В одном из супермаркетов Днепра мужчина на глазах у посетителей поедал соленья большой ложкой. Соответствующее видео очевидцы опубликовали в городском паблике "Украина-Днепр" в Facebook.

По информации Nikopolnews, инцидент произошел в супермаркете торговой сети VARUS.

По словам автора видео, сначала мужчина ел цветную капусту прямо руками, потом закусил огурчиком и снова перешел к капусте. А затем, видимо, решив, что так будет удобнее, взял ложку и стал поедать все подряд разносолы.

В комментариях мнения разделились. Кто-то жалеет мужчину, кто-то смеется над ситуацией, а кто-то всерьез возмущается, что потом этой ложкой другие люди накладывают продукты.

Фото: facebook.com/ukraine.dniepro

Как сообщала "Страна", в киевском супермаркете кот угощался мясом, забравшись прямо в витрину.

Также стало известно, как в центре Киева компания парней стащила пиво из супермаркета и устроила драку с кассирами.

Ранее в Днепре прохожий выстрелил оппоненту в лицо после ссоры у супермаркета.