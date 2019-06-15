Юношеская сборная Украины по футболу, в которой выступают игроки до 20 лет, выиграла Чемпионат мира по футболу. Финальная игра против сборной Южной Кореи завершилась со счетом 3:1.

Голы в финальном матче за нашу сборную забивали Владислав Супруга (дважды) и Георгий Цитаишвили, но первым в игре отметился нападающий команды Южной Кореи - Ли Кан Ин.

Счет был открыт уже на 5-й минуте игры. Американский главный арбитр после просмотра видеоповтора указал на точку после падения на линии штрафной сборной Украины. Его точно реализовал нападающий "Валенсии" Ли Кан Ин. После этого команда Южной Кореи "закрылась" на своей половине поля.

Видео: youtube.com/Алекс N

Сперва у получивших быстрый гол игроков ничего не получалось. Корейцы грамотно перекрывали зоны и не давали пространства. Но затем подопечные Александра Петракова сумели адаптироваться и уже на 35-й минуте счет стал 1:1.

Владислав Супряга расторопно распорядился мячом во вратарской соперника и не сильно, но точно пробил в ближний угол ворот сборной Южной Кореи.

Видео: youtube.com/Алекс N

После перерыва футболисты из Корейского полуострова попытались также резво начать вторую половину игры, но повторить гол в дебюте им не удалось. Помешала уверенная игра наших полевых игроков и вратаря Андрея Лунина, который на 71-й минуте феерически вытащил мяч из-под перекладины.

Но до того мы повели в счете. На 53-й минуте Владислав Супряга вновь получил отличную разрезающую передачу из глубины "в стиле Фреда" и пробил теперь уже в дальний угол ворот соперников.

Видео: youtube.com/Алекс N

Чемпионскую точку в матче поставил Георгий Цитаишвили на 90-й минуте встречи. Он совершил сольный проход с центра поля, обыграл защитника, и точно пробил в дальний угол.

Видео: youtube.com/Алекс N

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