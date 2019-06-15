В Киеве ночь с пятницы на субботу, 15 июня, в очередной раз побила температурный рекорд, поднявшись на 2,3 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в ночь на 14 июня. Такие данные опубликовала метеорологическая станция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Температура воздуха в Киеве в ночь на субботу не опустилась ниже 22,2 градуса тепла, а это значит, что предыдущий рекорд 1924 превышен аж на 2,3 градуса. Учитывая чрезвычайно теплую ночь, существует вероятность превышения рекорда средней суточной температуры воздуха для этого дня", – говорится в сообщении на сайте обсерватории.

Как прогнозирует ГосЧС, ссылаясь на Укргидрометцентр, жара сохранится до 18 июня.

Также мы писали о том, что принесла в Украину аномальная жара. Например, в Одессе позеленело море и гибнут дельфины, а во Львове наблюдается нашествие комаров.