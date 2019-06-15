Украинский продюсер и рэпер Потап позировал, плавая в бассейне. Снимок он разместил в Instagram. "С мокрым утром, фото сделано вчера вечером", - написал он 13 июня на своей странице в Instagram.

"А почему не без плавок? Ответочку Насте", "Кайф, конечно, вечерком плавать в собственном бассейне", "Странно, после выглаженных фоток Насти, почему Потап в плавках", "Мокрое утро, бо Настя уже дошла до того что без труханов фоткается", - пишут подписчики, припоминая Потапу недавние откровенные фото его супруги без нижнего белья.

Фото: realpotap/Instagram

Напомним, на днях певица показала утренний снимок из супружеского ложа, который сделал ее супруг. На своей странице в Instagram Настя Каменских опубликовала фото, на котором позирует в постели полностью обнаженной, демонстрируя красивую талию и превосходный загар.

"Поймал меня с утра мой мальчик Потап", – подписала фото певица.

Фото: kamenskux/Instagram



Напомним, украинская певица Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Свадебная церемония прошла в загородном ресторанном комплексе, где гуляли около сотни представителей украинского шоу-бизнеса.

Однако спустя неделю после свадьбы и отдыха в Турции Каменских и Потап разъехались по разным концертам.