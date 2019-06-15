В народном конкурсе на лучший эскизный проект мурал-арта "Новое виденье Чернобыльской АЭС" победил рисунок Валерия Коршунова "Взгляд в будущее". Об этом сообщается на странице ЧАЭС в Facebook.

"После обработки протоколов жюри, учитывающего следующие критерии: тематическое соответствие, креативность, художественную целесообразность, инновационность работы, а также результаты подсчета баллов зрительского голосования в Facebook, победителем был избран Валерий Коршунов с работой "Взгляд в будущее", - говорится в сообщении.

В соответствии с результатами обработки протоколов конкурсной комиссии и подсчета баллов зрительского голосования в Facebook этот рисунок получил 46 баллов от жюри и 18 от зрителей. Согласно Порядку проведения конкурса победитель награждается эксклюзивной двухдневной персональной экскурсией на Чернобыльскую АЭС и в город Припять (допускается группа до 3-х человек), а также 5000 гривен.

Рисунок будет расположен на восточной стене машинного зала, которая выходит на офисные помещения ЧАЭС. Поэтому мурал ежедневно будут видеть около тысячи человек персонала и посетителей станции.

1 место - работа Валерия Коршунова Фото: facebook.com/pg/ChornobylNPP

На втором месте по результатам голосования оказался эскиз с фото комика Джорджа Карлина, автора знаменитой фразы "Планета в порядке, это людям капец". Именно он набрал наибольшее количество лайков во время голосования в Facebook. Всего на конкурс подали 24 работы. Еще 6 эскизов были отправлены после окончания срока подачи, и они участия в конкурсе не принимали. Конкурс на лучший эскизный проект для создания мурала на Чернобыльской АЭС начался 3 апреля.

2 место - работа Николая Трипольского Фото: facebook.com/pg/ChornobylNPP

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