Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона", - заявил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

По его словам, наличие ряда подобных судебных решений является "очевидным свидетельством провала судебной реформы", которая проходила под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

"В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - заявил Рябошапка.

Кроме того, по его словам, как и все украинское общество, у президента Зеленского ожидают скорой и принципиальной реакции Высшего совета правосудия на такие решения судебных инстанций.

Так, "Страна" подробно писала о том, как в Конституционном суде рассматривали роспуск Рады. Если до 21 июля указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады признают неконституционным, то досрочных выборов не будет. И они пройдут, как и было намечено ранее, в конце октября 2019 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести новый конкурсный отбор судей ЕСПЧ от Украины.

Также стало известно, что Надежда Савченко просит открыть дело по факту подкупа судей КС, которые решают судьбу роспуска Рады.