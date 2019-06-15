36-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала новый снимок в своем Instagram с томным взглядом, чувственными губами и в обтягивающем серебристом платье.

Она подписала фото цитатой о любви: "Что написал Скотт Фицджеральд? Кажется, там было что-то такое: "Я люблю её, и в этом и есть начало и конец всего". Мне бы хотелось, чтобы меня любили именно так. Решительно. Настойчиво. Сара Джио - "Тихие слова любви"..

Фото певицы, на котором она позирует перед камерой с распущенными волосами и небрежной укладкой, восхитило поклонников: "Ваааау вот это красота, засмотреться на век можно .... Я разлюблю вас только тогда, когда незрячий художник нарисует упавшую розу на стеклянный пол в несуществующем замке", "Анна, я Вами восторгаюсь. Какая Вы красивая и позитивная. И кто бы что ни говорил, материнство - это не обречение на фартуки и готовку", "Ну, конечно, огонь", "Какая вы красивая", "Пусть каждую женщину на земле так любят", - пишут подписчики.

Фото: annasedokova/Instagram

Ранее Седокова пожаловалась в Instagram, как трудно ей бороться за квартиру футболиста Валентина Белькевича.

Также она вспомнила про сердечную рану и показала пышную грудь на краю бассейна.



