Летчик ВСУ, полковник Олег Михайленко, который был консультантом при создании самого рейтингового сериала "Чернобыль", приоткрыл секреты съемок американскими киношниками.

Создатели сняли главные сцены, натуру и общие планы сериала более года тому назад под Киевом. Об этом он сообщил в интервью armyfm.com.ua.

По словам Михайленко, его просили "держать язык за зубами" относительно деталей съемок сериала, пока он не выйдет в прокат.

"Теперь уже можно рассказать. Часть сериала действительно снимали у нас. Результат - невероятный. Они показали правду, которая в данном случае более впечатляющая, чем любая выдумка. Для нашей части - это, действительно, очень близкая история. У нас до сих пор работают люди, имеющие прямое отношение к трагическим событиям 86-го. Бывший заместитель командира части на Ан-30 проводил аэрофотосъемку над Чернобылем в 86 году. Эти кадры стали очень ценными для истории", - рассказал Михайленко.

По его словам, американские киношники работали в Киевской области более года назад. Снимали в течение недели, с самого утра до позднего вечера, а некоторые сцены - даже ночью.

"За советами к украинскому офицеру американцы обращались часто. Он и в авиации разбирается, и о Чернобыльской катастрофе знает не понаслышке, да и с английским проблем не имеет", - говорится в сообщении.

Фото: armyfm.com.ua

Как сообщала "Страна", продюсер сериала "Чернобыль" сообщил о дальнейшей судьбе фильма и его шестой серии.

Напомним, украинский режиссер обвинил создателей сериала "Чернобыль" в плагиате.