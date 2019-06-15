Украинский летчик раскрыл секреты сериала "Чернобыль", который снимали под Киевом за неделю
Летчик ВСУ, полковник Олег Михайленко, который был консультантом при создании самого рейтингового сериала "Чернобыль", приоткрыл секреты съемок американскими киношниками.
Создатели сняли главные сцены, натуру и общие планы сериала более года тому назад под Киевом. Об этом он сообщил в интервью armyfm.com.ua.
По словам Михайленко, его просили "держать язык за зубами" относительно деталей съемок сериала, пока он не выйдет в прокат.
"Теперь уже можно рассказать. Часть сериала действительно снимали у нас. Результат - невероятный. Они показали правду, которая в данном случае более впечатляющая, чем любая выдумка. Для нашей части - это, действительно, очень близкая история. У нас до сих пор работают люди, имеющие прямое отношение к трагическим событиям 86-го. Бывший заместитель командира части на Ан-30 проводил аэрофотосъемку над Чернобылем в 86 году. Эти кадры стали очень ценными для истории", - рассказал Михайленко.
По его словам, американские киношники работали в Киевской области более года назад. Снимали в течение недели, с самого утра до позднего вечера, а некоторые сцены - даже ночью.
"За советами к украинскому офицеру американцы обращались часто. Он и в авиации разбирается, и о Чернобыльской катастрофе знает не понаслышке, да и с английским проблем не имеет", - говорится в сообщении.
Фото: armyfm.com.ua
Как сообщала "Страна", продюсер сериала "Чернобыль" сообщил о дальнейшей судьбе фильма и его шестой серии.
Напомним, украинский режиссер обвинил создателей сериала "Чернобыль" в плагиате.