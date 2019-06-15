В польском городе Плоцке во время авиашоу в Вислу упал самолет Як-52. Об этом сообщает RMF 24.

В результате авиакатастрофы, которая произошла во время пролета над Вислой недалеко от левого берега, погиб пилот самолета.

"Самолет летел, сделал несколько трюков и упал в воду. Более подробно я не могу описать, потому что все случилось очень быстро", - рассказал очевидец происшествия, студент Камиль.

Водолазы и спасатели обнаружили самолет под водой в перевернутом состоянии. Погибшим пилотом оказался 60-летний немец.

На кадрах видно, что самолет угодил в так называемый штопор и не вышел из него до самого столкновения с поверхностью воды.

Как сообщала "Страна", что в катастрофе самолета Аэрофлота в Шереметьево обвинили экипаж лайнера.

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