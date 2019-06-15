Киевская местная прокуратура разоблачила гражданку, которая на основании поддельных правоустанавливающих документов завладела объектом недвижимости (квартирой) стоимостью 1,75 млн грн, находящегося в коммунальной собственности территориальной общины города Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

В ходе досудебного следствия установлено, что уроженка Хмельницкой области, использовав поддельное решение районного суда города Киева, приобрело право собственности на двухкомнатную квартиру в Подольском районе столицы и начала незаконно проживать в ней.



По результатам следствия 12.06.2019 злоумышленницы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины.



Кроме того, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и принимаются меры по возврату объекта жилой недвижимости в коммунальной собственности.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Киеве судят двух квартирных мошенников, которые подделали документы, чтобы завладеть двумя квартирами в центре столицы.

Также мы рассказывали, что суд приговорил к 6 годам мошенника, который решал вопросы по Онищенко от имени Холодницкого.