Актер студии "Квартала" Евгений Кошевой в эфире авторской программы Алеси Бацман на телеканале "Наш" сказал, что пока не видит человека, который может стать эффективным переговорщиком между Москвой и Киевом.

Кошевой сказал, что встреча Путина и Зеленского будет громким событием и подчеркнул, что с президентом России Владимиром Путиным "надо будет разговаривать по-мужски".

"А может, еще и ляпаса ему дать за то, что он сделал", - добавил он. На вопрос "Кто даст ляпас?" Кошевой ответил: "Наш Вован (президент Украины Владимир Зеленский, - Прим.Ред.), качается - может и врубить". "Мне бы очень этого хотелось. Представляешь, сколько у этого видео просмотров будет! Не знаю… Я не вижу переговорщика. Мне кажется, он найдет человека или придет к какому-то мнению", - сказал он.

Кошевой также добавил, что "Зеленский злой на Путина". "Думаю, у всей нашей команды он вызывает сходное чувство. Он вызывает ненависть просто-напросто. Если мягко сказать", - заявил он.

Начало цитаты в видео на 1:19:40 минуте

Как сообщала "Страна", в скором времени состоятся встречи Дональда Трампа с президентами Украины и России. С Зеленским он встретится после 21 июля в Вашингтоне. А еще раньше Трамп может увидеться с Владимиром Путиным.

Напомним, ранее совладелец "Квартала" и брат помощника президента Борис Шефир призвал к переговорам с Владимиром Путиным и сказал, что российский президент заинтересован прекратить войну. Прямо заявив, что этого как раз не хотела предыдущая украинская власть. Соратник Зеленского также раскритиковал языковые квоты и вообще закон о тотальной украинизации. Чем вызвал шквал критики от представителей уходящей власти. Впрочем, после таких заявлений и новая власть вынуждена была от него отречься.