На аукционе "12-й стул" картина "Рождение звезды", написанная основателем группы "Кино" Виктором Цоем с друзьями, уйдет с молотка за начальную цену в 900 тысяч рублей (почти $14 тысяч). Торги назначены на 26 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, картина была написана в 1985 году в Рождественский сочельник. Ее авторами стали трое молодых и практически никому неизвестных тогда людей. Причем "звезда" на картине написал именно Цой. Через четыре года после написания картины выйдет альбом "Звезда по имени солнце", отмечается в сообщении. Уточняется, что на аукционе будут представлены воспоминания конструктора пистолета ТТ Федора Токарева, фотография Владимира Маяковского, автографы Льва Толстого и Антона Чехова.

Картина "Рождение звезды" Фото: kp.ru/online

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