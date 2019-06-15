Под Киевом 43-летний мужчина в дачном доме в одном из населенных пунктов Броварского района, организовал место для незаконного изготовления амфетамина в особо крупных размерах, которую изготавливал на специальном оборудовании с целью сбыта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

В рамках досудебного расследования на территории домовладения и его подвального и подсобных помещениях проведен неотложный обыск и изъяты приспособлены к изготовлению психотропных веществ предметы и амфетамин, а также 20 боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию.

Действия мужчины квалифицированы по целым пяти статьям УК: содержание мест для незаконного изготовления психотропных веществ; изготовление, приобретение и хранение оборудования, предназначенного для изготовления психотропных веществ, лицом ранее совершившим преступление; незаконное изготовление и хранение психотропного вещества с целью сбыта в особо крупных размерах; незаконное изготовление и хранение особо опасного наркотического средства, оборот которого запрещен; незаконное приобретение и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали торговцев кокаином, травой и амфетаминами.

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