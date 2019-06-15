Ирпенским отделом Киево-Святошинской местной прокуратуры поддержано обвинение в уголовном производстве в отношении 52-летней женщины, обвиняемой в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

Установлено, что 16 ноября прошлого года в Буче Киевской области, осужденная вместе с сожителем и соседом распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого, человек оскорблял и пытался ударить свою гражданскую жену. Однако, сосед защитился жену и, ударив ее обидчика по лицу, пошел домой.

Оставшись наедине со своим сожителем, с целью мести за словесные оскорбления, злоумышленница взяла в руки нож и нанесла ему два удара в ногу. После чего пошла к соседу, продолжать принимать с ним спиртные напитки. От полученных травм 58-летний потерпевший скончался.

По результатам уголовного производства Ирпенским городским судом Киевской области вынесен приговор, которым женщина признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы.

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