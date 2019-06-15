Ирпенским отделом местной прокуратуры осуществлялось процессуальное руководство и дальнейшее поддержание обвинения в уголовном производстве в отношении 31-летнего мужчины, который совершил разбойное нападение на работника Ирпенский городской суд Киевской области. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Установлено, что 26 июля 2018 года, в вечернее время суток, напротив парка "Дубки" по ул. Минеральной в Ирпене Киевской области на девушку, которая возвращалась домой, совершил разбойное нападение неоднократно судимый мужчина. Осужденный с целью завладеть золотыми украшениями девушки, которая оказалась сотрудницей районного суда, угрожая убийством, сорвал с руки золотую цепочку.

После этого скрылся с места совершения преступления.

По результатам судебного рассмотрения Бородянским районным судом Киевской области вынесен приговор, которым 31-летний мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенного с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой) совершенное лицом, ранее совершившим разбой) УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, которое является его личной частной собственностью.

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