Центральная избирательная комиссия отказала внефракционному народному депутату Александру Онищенко в регистрации для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу из-за несоблюдения требования закона о проживании в Украине в течение последних 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия отказала в регистрации кандидату в народные депутаты Украины Онищенко А.Р., выдвинутого Социалистической партией Украины в ОИО №93, поскольку, в частности, им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Также Центризбирком отказал в регистрации четырех кандидатов в народные депутатов в одномандатных избирательных округах (ОИО) в связи с отсутствием некоторых документов.

Ранее "Страна" писала о том, что Алексанр Онищенко, возможно, пойдет на выборы в Раду по 93-му округу, по которому он уже избирался в парламент. Изначально по этому же округу команда Зеленского хотела отправить от своей партии известную гимнастку Анну Ризатдинову, родившую ребенка Онищенко. Однако, по данным источников "Страны" в партии "Слуга народа", потом произошла смена концепции и по округу пойдет некая Анна Скороходь.

Напомним, по данным на 14 июня, в ЦИК зарегистрировали уже 264 кандидата-мажоритарщика на выборах в Раду.