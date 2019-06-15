На Киевщине будут судить мужчину, который лишил жизни работника полиции. Об этом рассказывает пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что обвиняемый 24 марта 2019 в одном из развлекательных заведений в селе Демидов Вышгородского района, на почве конфликта, возникшего внезапно с 22-летним знакомым, нанес ему рукой один удар по голове.

Потерпевший, который был работником полиции, получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в карете скорой медицинской помощи.

Таким образом, Ирпенским отделом Киево-Святошинской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению мужчины в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

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