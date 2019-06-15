Утром 15 июня не стало известного итальянского режиссера Франко Дзеффирелли. Он скончался на 97 году жизни поле долгой болезни. Об этом сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла на своей странице в Facebook.

"Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры. Мы присоединяемся к боли близких. До свидания, дорогой Мастер, Флоренция никогда не забудет тебя", - написал Нарделла.

Дзеффирелли ушел из жизни в своем доме в Риме. Его родственники рассказали СМИ, что режиссер скончался "безмятежно" после продолжительной болезни, ухудшившейся в последние месяцы. Как пишет газета La Repubblica, режиссера похоронят на кладбище Святых врат во Флоренции. Прощание с режиссером состоится 17 июня.

Фото: facebook.com/darionardella

Франко Дзеффирелли - итальянский художник, режиссер театра, оперы и кино, продюсер, сценарист. Он был режиссером самых известных экранизаций произведений Шекспира "Украшение строптивой" (1967 год) с Элизабет Тейлор в главной роли и "Ромео и Джульетта" (1968 год). Среди снятых им фильмов - "Гамлет" (1990 год), "Джейн Эйр" (1996 год). После успешных киноадаптаций пьес Шекспира он обратился к религиозной тематике, сняв фильм "Брат Солнце, сестра Луна", посвящённый жизни Франциска Ассизского.

Дважды номинировался на премию "Оскар", получил премию BAFTA и два раза премию "Эмми", пять раз завоевал премию Давида ди Донателло.

Фото: Википедия

В 2004 году королева Великобритании Елизавета II произвела Дзеффирелли в рыцари-командоры ордена Британской империи: Дзеффирелли, таким образом, стал первым гражданином Италии, удостоившимся титула почётного рыцаря Великобритании.

Родившийся в 1923 году Дзеффирелли в 1941 году закончил Академию изящных искусств, затем поступил в Флорентийский университет для изучения изобразительного искусства и архитектуры.

В годы Второй мировой войны воевал за Итальянское Движение Сопротивления. После войны работал оформителем сцены в театре Флоренции, а в 1946 году переехал в Рим, где стал театральным художником и актёром. В 1994 - 2001 годах являлся депутатом верхней палаты итальянского парламента - Сената Италии.

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