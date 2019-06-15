В Италии умер режиссер самых известных экранизаций произведений Шекспира
Утром 15 июня не стало известного итальянского режиссера Франко Дзеффирелли. Он скончался на 97 году жизни поле долгой болезни. Об этом сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла на своей странице в Facebook.
"Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры. Мы присоединяемся к боли близких. До свидания, дорогой Мастер, Флоренция никогда не забудет тебя", - написал Нарделла.
Дзеффирелли ушел из жизни в своем доме в Риме. Его родственники рассказали СМИ, что режиссер скончался "безмятежно" после продолжительной болезни, ухудшившейся в последние месяцы. Как пишет газета La Repubblica, режиссера похоронят на кладбище Святых врат во Флоренции. Прощание с режиссером состоится 17 июня.
Фото: facebook.com/darionardella
Франко Дзеффирелли - итальянский художник, режиссер театра, оперы и кино, продюсер, сценарист. Он был режиссером самых известных экранизаций произведений Шекспира "Украшение строптивой" (1967 год) с Элизабет Тейлор в главной роли и "Ромео и Джульетта" (1968 год). Среди снятых им фильмов - "Гамлет" (1990 год), "Джейн Эйр" (1996 год). После успешных киноадаптаций пьес Шекспира он обратился к религиозной тематике, сняв фильм "Брат Солнце, сестра Луна", посвящённый жизни Франциска Ассизского.
Дважды номинировался на премию "Оскар", получил премию BAFTA и два раза премию "Эмми", пять раз завоевал премию Давида ди Донателло.
Фото: Википедия
В 2004 году королева Великобритании Елизавета II произвела Дзеффирелли в рыцари-командоры ордена Британской империи: Дзеффирелли, таким образом, стал первым гражданином Италии, удостоившимся титула почётного рыцаря Великобритании.
Родившийся в 1923 году Дзеффирелли в 1941 году закончил Академию изящных искусств, затем поступил в Флорентийский университет для изучения изобразительного искусства и архитектуры.
В годы Второй мировой войны воевал за Итальянское Движение Сопротивления. После войны работал оформителем сцены в театре Флоренции, а в 1946 году переехал в Рим, где стал театральным художником и актёром. В 1994 - 2001 годах являлся депутатом верхней палаты итальянского парламента - Сената Италии.
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