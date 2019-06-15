Продюсер Бари Алибасов не помнит, какой сейчас год, сообщает НТВ. Об этом в эфире рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

По его словам, в настоящее время прогноз врачей скорее положительный, однако Алибасов не совсем пришел в себя.

Сын рассказал, что его отец сначала вообще никого не узнавал и не помнил, не знал, кто он такой. Теперь, по его словам, Алибасов теряется во времени.

"Он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни", - отметил сын продюсера.

Ранее сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца. Он также отметил, что его могут увезти из России в европейскую клинику, когда пройдет угроза его жизни.

Напомним, продюсера госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб. Алибасову диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Из реанимации Алибасов написал завещание: элитная недвижимость в Москве будет передана сыну продюсера по имени Бари. Своей супруге - актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной - Алибасов завещал участок в Подмосковье.

Авторские права на творческое наследие, произведения и названия группы "На-На" достанутся участникам коллектива Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину. Помощнику Алибасова Сергею Моцарю останется кот породы канадский сфинкс.