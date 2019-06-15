Британская супермодель Наоми Кэмпбелл разделась посреди пустыни Кении для съемки в июльском номере британского Vogue.

Модель поделилась одним из снимков в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии Кэмпбелл стоит спиной к камере, повернув голову в сторону. Тело 49-летней модели полностью обнажено, а на ее пояснице висит украшение. Подписчики пришли в восторг от фото.

Фото: instagram.com

"Наоми, ты просто королева!", "Кто сказал, что не бывает ничего идеального? Ты икона и всегда ей будешь!", "У тебя идеальное тело, Наоми", - восхитилась поклонники.

Напомним, в январе Наоми Кэмпбелл вышла на подиум во время Недели высокой моды в Париже в полупрозрачном наряде.

Ранее "Страна" рассказывала, как супермодель, у которой пигментация на коже, впервые показала обнаженную грудь.

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