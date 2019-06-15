В Киеве на аллее Героев Небесной сотни с 18 июня до 22 августа в связи с проведением ремонтных работ планируют закрыть движение на пешеходном мосту. Об этом сообщает пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"С 18 июня до 22 августа в связи с выполнением ремонтных работ на пешеходном мосту на Аллее Героев Небесной Сотни будет закрыто движение пешеходов", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в Киеве на время ремонтных работ также закрывали новый пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой.

Как сообщала "Страна", 26 мая, на следующий день после торжественного открытия пешеходно-велосипедного моста, который соединяет Владимирскую горку и арку Дружбы народов, на смотровых площадках потрескались панорамными стекла.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал произошедшее диверсией и пообещал решить проблему за сутки. Тогда мост перекрыли, а стекла восстановили.