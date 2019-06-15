В Администрации Президента сменили правила дресс-кода для посетителей, теперь к главе государства можно приходить в шортах. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, предприниматель и волонтер Давид Арахамия сообщил, что в администрацию уже можно сейчас приходить в шортах.

"Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно", - рассказал Арахамия.

Также он сообщил, что изменения внесли в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания администрации с ноутбуком. Теперь приносить с собой компьютер можно.

Ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева подтвердила, что в документ, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП, будет изменен.

"У нас - аналогичные идеи и мысли, потому что просто жарко... Пока на официальном уровне это в рабочем процессе. Этот процесс продолжается, потому что это не такая простая история. Но это будет точно, потому что мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что это немного устерелые мероприятия. В ближайшее время должна заработать эта инновация", - сказала Победоносцева.

Она же подтвердила, что будет изменен документ о запрете посещения администрации с нотбуком - носить с собой его будет можно.

Напомним, Администрация президента Зеленского может переехать с Банковой в Украинский дом.

Также мы писали, что Зеленский расширил структуру АП за счет количества своих помощников.